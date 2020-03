Rockstar heeft Red Dead Online weer voorzien van een update. Deze week ontvangen spelers een schatkaart door een dagelijkse uitdaging te voltooien. Maar natuurlijk is er meer.

Schatkaart

Voltooi deze week 5 Daily Challenges en ontvang een schatkaart als beloning voor je ijver en doorzettingsvermogen. Je vindt je Treasure Map bij je Camp Lockbox of Post Officebinnen 48 uur na het voltooien van de Daily Challenges.

50% xp-boost Moonshiners

Moonshiners ontvangen een 50% Role XP Boost bij alle Moonshiner Sell, Story en Bootlegger Missions. Je krijgt hier toegang voor door met Maggie en Marcel te praten in hun Moonshine Shack.

Outlaw Pass

Door je aan te melden voor de Outlaw Pass nr. 2 krijg je direct 10 Ranks aan Club XP. De Club XP-Rewards worden binnen 48 uur na het upgraden naar de Outlaw Pass nr. 2 afgeleverd in je Benefits-sectie. De aanmeldingen voor de Outlaw Pass nr. 2 sluiten op 10 maart.

Kortingen

Er zijn en hoop kortingen waar je tot en met 9 maart van kunt profiteren, waaronder 25% korting op de kosten van Arabian Horses bij stallen, en 40% korting op de Hunting Bow en Fishing Rod. Daarnaast krijg je 30% korting op alle Vests en Bandoliers uit de kledingselectie van de Wheeler, Rawson en Co.-catalogus.

Twitch Prime Voordelen

Koppel je Social Club account met Twitch Prime en ontvang:

• De Collector’s Bag

• De Polished Copper Moonshine Still

• Benefits Award voor vijf Ranks aan Moonshiner Role XP

Beloningen arriveren in de Benefits-sectie binnen 48 uur na spelen.

Voordelen PlayStation Plus-leden

PlayStation Plus leden krijgen een nieuw voordeel door tussen nu en 1 juni te spelen. Log in bij Red Dead Online om, helemaal gratis, 3 Ability Cards naar keuze te ontvangen. De beloningen arriveren in de Benefits-sectie binnen 48 uur na spelen.