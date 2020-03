Realpolitiks 2 aangekondigd

Er komt een vervolg op realtime strategie game Realpolitiks. Uitgever 1C Entertainment kondigt dit aan middels een persbericht.

Net als in het eerste deel is het aan jou de taak om een natie te leiden en uit te breiden. Nog steeds kan je diplomatie, militaire macht en spionage gebruiken om een van de machtigste staten ter wereld te worden. Maar volgens 1C zijn er ook veel nieuwe zaken. Zo zouden jouw opties voor het beheren van het economische systeem uitgebreid zijn. Denk hierbij aan het opzetten van gebouwen en bepalen hoe handel wordt gedreven. Verder kan je veldslagen nu ook in realtime spelen, waarbij elementen als terrein, weersomstandigheden en eenheden goed in de gaten moeten worden gehouden.

Verder zal dit vervolg ook modding-tools krijgen. Spelers kunnen hiermee hun eigen landen, campaigns, scenario’s en eenheden maken. Het spel wordt in het najaar verwacht voor de PC.