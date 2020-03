Je hoeft niet perse iets te downloaden of om te ruilen om Rainbow Six Siege op je PlayStation 4 of Xbox Series X te kunnen spelen.

Als je een disk hebt van de PlayStation 4/ Xbox One-versie kun je die gewoon in de opvolger van de desbetreffende console stoppen om hem daarop verder te spelen. Dit heeft creative director, Leroy Athanassoff, inmiddels bevestigd. Het enige wat de console daarna doet, is de nodige software downloaden, zodat je gewoon verder kunt spelen.

Het was eerder al bekend geworden dat de game cross-gen ondersteuning zou gaan krijgen. Dit betekent dus ook dat PlayStation 4 en PlayStation 5-eigenaren met of tegen elkaar kunnen spelen en voor Xbox One/ Xbox Series X-gebruikers geldt hetzelfde.

De creative director liet echter niet weten of de next-gen versies ook nog een upgrade zullen krijgen. Al meldt hij wel dat hij de community niet wel separeren, maar ook niet dat spelers nog eens de volledige prijs van de game moet neerleggen om hem op een andere console te kunnen spelen.

Dit is natuurlijk goed nieuws voor spelers van de game, aangezien die nu al hun in-game aankopen gewoon mee kunnen nemen naar de volgende generatie console. Wat vinden jullie dat Ubisoft moet doen? Laat het ons vooral weten!