Rainbow Six Siege ontvangt vandaag een Battle Pass

Het Road to Six Invitational in-game event is terug in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege met een splinternieuwe map en de eerste volledige Battle Pass.

Het event vindt elk weekend plaats (donderdag tot en met zondag) vanaf vandaag tot het einde van de Six Invitational 2020, hét Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-event van het jaar, op 16 februari.

Gedurende het Road to Six Invitational in-game event proberen Operators te bewijzen wie de beste is op Stadium, een nieuwe map speciaal ontwikkeld voor deze competitie. Op deze map creëren kogelwerende ramen nieuwe situaties waarin spelers elkaar zien zonder met elkaar in confrontatie te kunnen gaan. De wedstrijden worden gespeeld in de bommodus, hebben Pick & Ban en worden drie rondes aan beide kanten gespeeld met een rondetijd van drie minuten. In deze playlist zijn bovendien alle Operators beschikbaar voor alle spelers, dus ook als spelers bepaalde Operators nog niet hebben vrijgespeeld, en zes van de Operators dragen automatisch hun Road to Six Invitational-outfits: Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge en Thermite. Voor meer informatie over het Road to Six Invitational in-game event, bezoek https://rainbow6.com/si2020.

Tijdens het gehele in-game event is de Road to S.I. 2020 Battle Pass beschikbaar met een gratis en een Premium track. Met 35 tiers op beide tracks bevat de Battle Pass 48 beloningen voor spelers, inclusief de exclusieve items beschikbaar in de Road to S.I.-gamemodus. De Premium track is verkrijgbaar voor 1200 R6 Credits en de Premium-bundel die de Premium track en de eerste 12 tiers ontgrendelt, is verkrijgbaar voor 2400 R6 Credits. Elke tier kan ontgrendeld worden door de game te spelen of met 180 R6 Credits. Maar liefst 30% van de omzet van de Battle Pass draagt bovendien bij aan de prijzenpot van de Six Invitational 2020 (tot een maximum van $ 3.000.000). Het overschot wordt verdeeld over andere officiële Rainbow Six esportstoernooien.

De Six Invitational 2020 is meer dan een toernooi. De Six Invitational is jaarlijks een bijeenkomst van alle fans om gezamenlijk hun liefde voor Tom Clancy’s Rainbow Six Siege te vieren. Fans kunnen exclusieve panels met de ontwikkelaars van de game verwachten, maar ook, fan-artiesten, cosplayers en content creators worden in het zonnetje gezet. Voor meer informatie over de Six Invitational 2020, bezoek https://rainbow6.com/SI2020guide.