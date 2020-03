Rainbow Six: Siege komend weekend gratis te spelen

Benieuwd of Rainbow Six: Siege iets voor jou is? Dan is dit het juiste moment om in te stappen. Het spel is namelijk komend weekend gratis te spelen.

Om precies te zijn gaat het hier om de periode van 5 t/m 8 maart. Dit geldt voor de PC, PS4 en Xbox One. Bij de PC is dit gratis weekend beschikbaar op zowel Steam als de Epic Games Store. Maar er is nog meer goed nieuws. Niet alleen is alle content van de game uit te proberen, ook kan je alle progress meenemen als je besluit de game te kopen. Het kopen wordt je ook makkelijker gemaakt, aangezien het spel dit weekend ook fikse kortingen zal krijgen. Sommige lopen op tot wel 75%.