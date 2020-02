Rainbow Six Siege is vanaf dag één speelbaar op PS5 en Xbox Series X, ondersteund cross-play met huidige generatie consoles

Ubisoft brengt hun langstlopende, meest succesvolle Live Service-game naar de next-gen consoles.

Het mag misschien als geen verrassing komen, maar Ubisoft heeft laten weten dat ze erg toegewijd zijn om Rainbow Six Siege naar de Playstation 5 en Xbox Series X te brengen tijdens de lancering dit najaar.

De game director Leroy Athanassof was nog niet in staat om een release datum te geven, maar zei dat hij in ieder geval de community niet wil opsplitsen.

“Wat ik je kan vertellen is dat we op (de consoles) beschikbaar zullen zijn tijdens de lancering. Wanneer ze de consoles uitbrengen; maar dat hangt van hun af. Voor Siege is ons doel om meteen beschikbaar te zijn tijdens de lancering.” laat hij weten aan Windows Central.

Athanassof bevestigde ook dat next-gen bezitters in staat zullen zijn om te spelen met de bestaande playerbase binnen dezelfde console familie. Het is nog niet duidelijk of Athanassof hiermee doelt op een forward-compatible versie van de game of een totaal nieuwe versie.

Wat betreft cross-play tussen Xbox en PlayStation is het volgens Athanassof een kwestie van tijd voordat deze mogelijkheid arriveert. “We zouden dolgraag volledig cross-play zijn en Xbox spelers laten Matchmaken tegen Playstation spelers,” verteld hij.