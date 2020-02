Quantic Dream wordt onafhankelijke ontwikkelaar

Quantic Dream maakte al een uitstapje naar de pc met hun recente games, maar daar zal het niet bij blijven.

De ontwikkelaar achter de interactieve drama’s als Heavy Rain, Detroit: Become Human en Beyond: Two Souls heeft onlangs een investering van het Chinese NetEase ontvangen. Daarmee kon de Franse ontwikkelaar het soort genre games dat ze maken verbreden, maar ook voor welke platformen hun games uitkomen.

Daarnaast laat het bedrijf weten dat ze voortaan hun games door hun zelf uitgegeven zullen worden. Ze zullen dus niet meer in zee gaan met een uitgever als Sony. Quantic Dream is namelijk van mening dat dit van belang is om onafhankelijk te kunnen blijven. Daardoor kunnen ze gewoon aan nieuwe creatieve en innovatieve projecten blijven werken.

Doordat ze niet meer namens Sony games maken, wil nog niet zeggen dat er ook geen games meer op de platformen van Sony komen. De kans is groot dat al hun games gewoon naar meerdere platformen zullen komen. Wat dat betreft is het goed om te lezen dat de studio niet door een andere platformhouder is overgenomen. Wat vinden jullie van de keuze van Quantic Dream? Laat het ons weten in de reacties!