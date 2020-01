Quantic Dream heeft ‘meerdere verrassingen’ in petto voor dit jaar

Als we de grondlegger van Quantic Dream mogen geloven, heeft het team dit jaar ‘meerdere verrassingen’ voor ons in petto.

Sinds de release van Detroit: Become Human, bijna twee jaar geleden, is er het een en ander veranderd bij de studio. Zo opereren ze niet meer onder contract bij Sony, maar werken ze met NetEase. Dit resulteerde onder andere in het feit dat hun games naar de pc zijn gekomen.

Echter betekent dit niet dat ze het nu rustiger aan gaan doen. Volgens David Cage heeft de ontwikkelaar ‘meerdere verrassingen’ voor dit jaar in petto.

Ok, I'm late… but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq

— David Cage (@David__Cage) January 14, 2020