Puzzelplatformer Stela nu te spelen op PC en Switch

Stela is een game gemaakt door SkyBox Labs, co-ontwikkelaars van Halo Infinite. Het spel is sinds kort uitgekomen voor de PC en Switch.

De makers beschrijven Stela als een cinematic platformer waarin je speelt als een jonge vrouw. Zij moet zich een weg banen door een wereld die bijna ten onder is gegaan. Onderweg wordt ze tegengehouden door bloeddorstige monsters, geesten en lastige puzzels. Het spel is sinds afgelopen vrijdag uitgekomen voor de PC en Switch. Eerder was het al speelbaar voor de Xbox One en via Apple Arcade.