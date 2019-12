Puma heeft een nieuwe ‘Game schoen’ onthuld

Puma heeft laatst een nieuwe schoen onthuld, namelijk de ‘Puma Active Gaming Footwear’. Hij is verkrijgbaar op de Puma site in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Bedoeld voor console gamers, is dit de eerste editie van de Active Gaming Footwear.

Gemaakt voor eindeloos comfort en grip voor binnen het huis. De schoen die 100 euro kost, is een soort sok die in een schoen zit. Bedacht om zo een luxe en comfortabele ervaring te geven tijdens het gamen. Althans dit zeggen de bedenkers. Velen vragen zich dan ook af wat Puma uberhaubt op zo een idee kwam. Of dit dan ook een goede zet was van Puma weten we niet. Maar ik denk dat we daar wel snel genoeg achter gaan komen.