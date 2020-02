PUBG test crossplay-optie voor party’s

Eind vorig jaar werd het mogelijk dat Playstation 4- en Xbox One-spelers elkaar tegen komen in PlayerUnknown’s Battleground. Er zijn nu echter test servers aanwezig die zich bezig houden met crossplay party’s.

Dit betekent dat je teams kan maken met elkaar, ongeacht of je op een Playstation 4 of Xbox One speelt. Hiervoor was het alleen mogelijk om solo te spelen met crossplay. In het spel kan je vrienden uitnodigen die ook niet op dezelfde console spelen, door hun PUBG user name in te vullen. Je ziet wel een logo staan op welk platform de speler speelt. De crossplayfunctie geldt trouwens niet voor PC- en mobile gebruikers; deze twee groepen kunnen niet met elkaar spelen.

Speel jij nog wel eens PUBG, of ben je overgestapt naar Fortnite?