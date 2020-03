Tempest Engine audiochip PS5 brengt 3D audio naar iedereen

Sony zet hoog in op audio met de PlayStation 5. De Tempest Engine is namelijk een audiochip die ervoor moet zorgen dat iedereen 3D audio kan waarnemen.

Sony erkent dat de verwerking van audio een stapje terug maakte bij de PlayStation 4 in vergelijking met diens voorganger en is dus vastberaden om 3D audio voor iedereen bij de PlayStation 5 mogelijk te maken. Dit doet men door middel van de Tempest Engine een audio chip die geïnspireerd is op de SPU van de PlayStation 3.

Deze chip is in staat om honderden geluidsbronnen te ondersteunen, zoals individuele regendruppels in een regenachtige omgeving of onder de douche. Cerny wilde voorkomen dat ontwikkelaars moesten kiezen om bepaalde geluiden wel of geen 3D audio te laten ondersteunen. Spelers krijgen bij de PlayStation 5 echt de mogelijkheid om ‘de Matrix te betreden’. Audio moet voor een nog intensere ervaring zorgen en niet alleen voor degene die een soundbar/ VR-bril of headset hebben, maar ook voor degene die op de audio van hun tv/ monitor afhankelijk zijn.

Voorheen was het in games wel mogelijk om vijanden te horen middels het geluid van de tv, maar niet zo eenvoudig om te herkennen waar dat geluid precies vandaan komt. Echter zorgt 3D audio ervoor dat spelers hun vijanden makkelijker kunnen spotten op basis van het geluid. Wat vinden jullie hiervan?!