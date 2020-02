Eerder vandaag was er al het mooie nieuws dat The Last of Us Part II op PAX East zal staan deze maand. Er is echter nog meer goed nieuws, je kan nu namelijk een gratis PS4-thema ervan downloaden.

Dit nieuws kwam van Twitter-account Nibel. Het gaat om een dynamisch thema, wat betekent dat het dus enige beweging zal hebben. Via de link kan je de Europese code vinden en die downloaden via de Playstation Store.