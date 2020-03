Producent van Final Fantasy 7 Remake legt uit waarom de game episodisch wordt uitgebracht

De producent van deze langverwachte vernieuwde versie, heeft een boekje open gedaan over de keuze om Final Fantasy 7 episodisch uit te brengen.



Toen Square Enix Final Fantasy 7 Remake aankondigde als een episodische serie, was het voor de fans een verassing, maar voor sommige ook een teleurstelling. Want wat dit nieuws eigenlijk betekende, was dat ondanks dat de fans eindelijk hun remake kregen, ze alsnog jaren moeten wachten op de complete ervaring.

Ondanks dat Square Enix in het verleden al redenen heeft gegeven voor deze keuze, heeft producent Yoshinori Kitase in een interview op de Square Enix Blog wat meer hierover losgelaten. Hij beantwoordde deze vraag en gaf tegelijkertijd een reden waarom Midgar het enige gebied is in de game.

Volgens hem heeft de originele Final Fantasy 7 te veel inhoud om in één game te stoppen. Als ze voor die weg gekozen hadden, zouden ze veel gedeeltes moeten schrappen om het project te laten slagen. Ze wisten dat dit veel fans zou hebben teleurgesteld. Daarnaast zou het betekenen dat het team minder aandacht had kunnen besteden aan de grafische verbeteringen. Als de game er niet modern uit zou zien dan zouden ze het oorspronkelijke doel van een remake voorbij schieten.

Dus om dit probleem op te lossen, besloot het team Final Fantasy 7 episodisch te maken. Op deze manier zouden ze de fans uiteindelijk het gehele verhaal kunnen krijgen met de hoogst mogelijke graphics, maar ook om delen van het origineel die magertjes aanvoelden, uit te breiden.

In het origineel zijn er bijvoorbeeld gedeeltes waar de game bepaalde gebeurtenissen overslaat. Hierin werd geïmpliceerd wat er gebeurd was, maar het werd niet getoond. Op dat moment werd het scherm zwart en in het volgende ogenblik was de speler op een andere locatie. Kitase noemt deze gedeeltes ‘breaks’ en heeft deze verwijderd om te laten zien wat er op die momenten gebeurde en zo het verhaal uit te breiden.

Uiteindelijk zal het hebben van meerdere delen er voor moeten zorgen dat remake meeslepender wordt dan het origineel. Sinds Midgar het eerste gebied is dat men kan ontdekken in het origineel, is het om die reden ook waar de eerste episode van de remake zich afspeelt.

Final Fantasy 7 komt 10 april uit op PlayStation 4.