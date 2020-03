Het was niet heel moeilijk om een prijswinnaar voor de goodiepakket van The Division 2 uit te kiezen, maar we hebben het op een zo’n eerlijk mogelijke manier gedaan.

We hebben de reacties op chronologische volgorde nummertjes gegeven en die door middel van een app een keuze laten maken. Daaruit kwam Jade als winnares uit. Gefeliciteerd met je goodiepakket!

Stuur even een mail met je gegevens naar dit mail adres.