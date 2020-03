Prijsvraag: Win een The Division 2 goodiepakket

Overmorgen kunnen spelers aan de slag met de Warlords of New York uitbreiding van The Division 2. In samenwerking met Ubisoft mogen we een gave goodiepakket weggeven. Lees snel verder wat je daarvoor moet doen.

Het pakket bevat namelijk een shirt, muismat en poster van The Division 2. Het enige wat je voor hoeft te doen, is even onze discord te joinen en uit leggen waarom jij deze goodiepakket wint. De prijsvraagwinnaar wordt op vrijdag 7 maart om 20:00 bekendgemaakt.

Warlords of New York, de gloednieuwe verhaalgedreven uitbreiding voor Tom Clancy’s The Division 2, is vanaf 3 maart verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Uplay+ en later in maart voor Stadia. In de nieuwe uitbreiding Warlords of New York gaan spelers de ultieme klopjacht aan op Aaron Keener, een voormalige Division Agent die rogue is gegaan. Keener vormt samen met zijn netwerk van Rogue Agents een grote bedreiging voor de snelgroeiende wedergeboorte van de beschaving. Om Keener op te sporen, moeten spelers de onbevreesde open wereld van Lower Manhattan verkennen. Ontdek nieuwe zones, elk met iconische locaties zoals Two Bridges, Chinatown en Wall Street. Om bij Keener te komen, moeten spelers al zijn Rogue Agents uitschakelen. Elke Rogue Agent heeft zijn of haar eigen unieke verhaallijn en vaardigheid, die spelers kunnen ontgrendelen door ze uit te schakelen