Predator: Hunting Grounds online demo komt eind maart

Producent IllFonic komt met het nieuws dat het publiek in het laatste weekend van maart gratis kennis kan maken met hun nieuwste project Predator: Hunting Grounds.

De actiefilm Predator uit 1987 met in de hoofdrol Arnold Schwarzenegger heeft in de loop der jaren op verschillende consoles voor een aantal (niet-zo-memorabele) videogames gezorgd. Nu mag de maker van onder andere Friday the 13th een poging wagen door een 4-tegen-1 online game uit te brengen die de duistere vibe van de film wél goed kan uitdragen. Eind maart komt de online demo beschikbaar voor de Playstation 4 en PC en zal de officiële release van de volledige game op 24 april plaats gaan vinden.

Eerder hebben we al informatie en de bijbehorende trailer gedeeld over deze langverwachte game. Zie hier het artikel.

Eind maart is het dus tijd om zelf verstoppertje te gaan spelen met deze freak met dreadlocks!