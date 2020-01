Pokémon Sword en Shield krijgen uitbreidingen

Nintendo heeft tijdens de Pokémon Direct onthuld dat er een Expansion Pass naar Pokémon Sword en Shield komt. Deze brengt onder andere twee nieuwe regio’s naar de games.

De twee regio’s zullen in de loop van dit jaar aan de game toegevoegd en de eerste heet The Isle of Amor, dat in juni verwacht wordt. Nintendo omschrijft het als een groot eiland waar zich Pokémon bevinden die je niet eerder in het Galar regio hebt gezien. Twee daarvan zijn Kubfu en, zijn geëvolueerde versie, Urfishu. Laatstgenoemde kent twee fysieke vormen, die ook weer verschillende types hebben.

De tweede regio heet Crown Tundra en bevindt zich in besneeuwde omgeving waarin de focus op het exploreren van het gebied ligt. Uiteraard zijn hier ook weer nieuwe Pokémon en deze uitbreiding verschijnt in de herfst. Spelers kunnen nu al een ‘voorproefje’ krijgen van de nieuwe content. Dit doe je door eerst de update van vandaag te installeren en vervolgens Trainer Klara te zoeken bij het Wedgehurst Station.

Tot slot komt er ook nog een nieuwe co-op modus naar Pokémon Sword en Shield, waarin nieuwe legendaries en meer naar de games komen. De uitbreidingen kun je nu al pre-orderen voor €30 via de Nintendo eShop. De games zijn sinds 15 november verkrijgbaar en werden redelijk positief ontvangen.