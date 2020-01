Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, een remake van de Game Boy Advance game, werd tijdens de Pokémon Direct aangekondigd.

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX wordt op 6 maart verwacht voor de Nintendo Switch. Spelers kunnen vanaf vandaag al een demo van de game spelen.

In de game ben je in een wereld met alleen maar Pokémon. Wanneer je ‘wakker wordt’, zul je erachter komen dat jezelf ook een Pokémon bent. Als snel wordt je door andere Pokémon vertelt wat er gaande is en zul je met je partner Pokémon een reddingsbrigade vormen.

Om te bepalen als welke Pokémon je aan de slag gaat, zul je eerst een aantal vragen moeten beantwoorden. Daarnaast moet je ook bepalen wie je partner wordt.

Gedurende de game zul je diverse missies voorgeschoteld krijgen. Dit kan via brieven die in je brievenbus krijgt, maar ook via het Bulletin Board in Pelipper Post Office. Door deze taken uit te voeren, verdien je ‘reddingspunten’, waarmee je ook weer in level kunt stijgen.

In de wereld zijn uiteraard mysterieuze kerkers, die je in gebergten, bossen en kloven kunt vinden. De indeling van die kerkers zullen steeds veranderen wanneer je er weer binnenkomt. Om de taken te voldoen, zul je deze kerkers vaak bezoeken, maar gelukkig zijn ze ook bruikbaar om op zoek te gaan naar items. Echter zullen die ook steeds verplaats worden.

De demo die vanaf vandaag te spelen is, geeft je de kans om een klein gedeelte van het verhaal te volgen. Echter kun je verder gaan waar je gebleven bent, als je van plan bent de volledige game in huis te halen.