Pokémon Home verschijnt volgende maand

Game Freak heeft tijdens de Pokémon Direct laten weten dat Pokémon Home volgende maand verschijnt.

Pokémon Home is eigenlijk het beste te omschrijven als de evolutie van Pokémon Bank. Het is een cloud server waarop spelers hun Pokémon kunnen bewaren en ze over kunnen zetten naar Pokémon Sword en Shield. Pokémon Home zit niet vast aan een bepaalde console en wordt voor iedereen met een smartphone beschikbaar gesteld.

De service geeft ondersteuning om Pokémon uit Pokémon Bank te overdragen, net als gevangen Pokémon uit Pokémon Let’s Go Pikachu/ Eevee en Pokémon Go.

Tussen nu en de launch zal Game Freak meer informatie over de dienst onthullen. Zodra we iets horen, laten we je het weten.