Pokémon GO maakt aanpassingen wegens Coronavirus

Vanwege het heersende COVID-19 virus in verschillende landen, heeft Niantic besloten wat wijzigingen te maken in Pokémon GO. Dit om te voorkomen dat spelers teveel naar buiten gaan.

Zo zijn de zones vergroot waarin Pokémon te vinden zijn, kan je nu Incenses (item waarmee je Pokémon aantrekt) kopen met 99% korting en de duur ervan is verlengt naar 1 uur. Ook geven Pokéstops sneller gifts uit aan spelers en komen eieren een keer zo snel uit. Ten slotte zijn ook alle Pokémon Go-gerelateerde evenementen afgelast. Er is nog bekendgemaakt tot wanneer deze aanpassingen gelden, maar we kunnen voorlopig nog iets positiefs halen uit deze vervelende tijden!