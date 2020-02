PlayStation zal niet meer naar Pax East gaan

PlayStation komt niet vanwege het Corona virus.



Nog geen week geleden kondigde Sony aan om met een speelbare demo van The Last of Us Part IInaar Pax East te komen. Nu geven ze aan helemaal niet te komen uit angst voor het verder verspreiden van het Corona virus. Door het niet aanwezig zijn hebben ze een enorme stapel games waaronder Final Fantasy VII Remake, Iron Man VR, Doom Eternal, Nioh 2 en Persona 5 Royal niet aanwezig zullen zijn.

Sony geeft aan het niet lichtelijk op te nemen, maar de gezondheid van de medewerkers over de hele wereld is belangrijker.