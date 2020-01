De januari-uitverkoop is nog maar net ten einde en Sony komt alweer met de volgende ‘uitverkoop’. Dit keer wordt deze onder de noemer ‘games voor minder dan €20’ gehouden.

Er is dus weer een hele waslijst aan games in de aanbieding, maar toch bevat deze wel de ‘bekende games’ als Battlefield, Call of Duty, Dirt 4, Dark Souls en dergelijke. Toch is het altijd handig om even de site van de PlayStation Store te checken om te zien of er wat leuks voor jou bij zit.