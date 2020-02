PlayStation Store geeft fikse kortingen op remasters en klassiekers

Sony geeft weer leuke kortingen op diverse klassiekers en remasters in de PlayStation Store.

Hierdoor kun je een aantal leuke remakes/ remasters voor een prikkie aanschaffen. Denk hierbij aan The Last of Us: Remastered voor €7,49 of de Crash Bandicoot N Sane Trilogy voor €19,99 en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Check de volledige lijst met aanbiedingen op de officiële site van Sony. Naast PlayStation 4-games staan er ook een aantal PlayStation 2-games tussen, zoals GTA 3, Vice City en San Andreas. De aanbiedingen zijn geldig tot 22 februari 12:59.