Playstation Now krijgt nieuwe games in januari

We bespreken natuurlijk niet alle games die worden toegevoegd aan Playstation Now. Zo nu en dan worden er echter een aantal spellen toegevoegd die wel het benoemen waard zijn.

De eerste twee grote games die worden toegevoegd zijn Horizon Zero Dawn en Uncharted: The Lost Legacy. De Playstation Now versie van Horizon Zero Dawn bevat ook de uitbreiding; Frozen Wilds en andere bonus content. Let wel, deze twee zijn niet oneindig beschikbaar; tussen 2 januari en 7 april zijn te downloaden of te streamen.

Een andere benoemenswaardige game is Overcooked 2. Pak met een aantal vrienden de controller op en overwind e uitdagingen in de keuken. Deze toffe partygame heeft geen ‘houdbaarheids datum’. Enkele maanden geleden werd de prijs voor het abonnement nog gehalveerd. Je kunt zeven dagen gratis proberen en daarna voor een tientje per maand een enorme lijst aan games afwerken.