Playstation forum wordt ‘gesloten’

Het einde van een tijdperk. De verschillende fora die Sony onder z’n hoede heeft worden afgesloten. Eerder gebeurde dit al voor Sony’s Xperia-forum.

Per 27 februari is het forum niet benaderbaar en kunnen lezers daar dus niet meer terecht voor informatie en communicatie. In plaats daarvan verwijst Sony naar diens andere media kanalen; Twitter, het Playstation Blog en Instagram. Er wordt geen verdere informatie gegeven over het sluiten van de fora. Het lijkt er op dat Sony niet meer wilt investeren in al het onderhoudt wat komt kijken bij de fora.