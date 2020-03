Dit zijn de specs van de PlayStation 5

Het heeft even geduurd en we wisten al een beetje wat we konden verwachten, maar nu weten we wat de PlayStation 5 ‘onder de motorkap’ heeft liggen.

De specificaties van de console werden vandaag onthuld door Mark Cerny en Digital Foundry en zijn erg interessant.

PS5 specs vs PS4

PlayStation 5 PlayStation 4

CPU 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variërende frequentie) 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz

GPU 10.28 teraflops, 36 CUs @ 2.23GHz (variërende frequentie) 1.84 teraflops, 18 CUs @ 800MHz

Memory/Interface 16GB GDDR6, 256-bit 8GB GDDR5, 256-bit

Memory Bandwidth 448GB per second 176GB per second

Internal Storage Custom 825GB SSD 500GB HDD

IO Throughput Raw: 5.5GB per seconde

Compressed: Typical 8-9GB per seconde 50-100MB per seconde

Expandable Storage NVMe SSD Slot Vervangbare interne HDD

External Storage USB HDD Support USB HDD Support

Optical Drive 4 K UHD Blu-ray Drive Blu-ray Drive

In vergelijking met de Xbox Series X is de PlayStation 5 iets minder krachtig en heeft iets minder harde schijf ruimte. De grote vraag blijft natuurlijk of hierdoor de console van Sony goedkoper zal worden. Op die vraag hebben we vooralsnog geen antwoord, maar zodra we meer horen, laten we je het weten! Wat vinden jullie van de specs van de next-gen console van Sony? Laat het ons weten in een reactie!