‘PlayStation 5 heeft wel exclusives als launchgames’

Terwijl Microsoft zowel de huidige als next-gen console zal blijven ondersteunen na de lancering van de Xbox Series X, gaat Sony de focus volledig op de PlayStation 5 leggen.

Althans dat laat Kotaku’s redacteur Jason Schreier weten in de laatste podcast van de website. Schreier staat er om bekend om veel connecties in de industrie te hebben, dus we kunnen dit wel redelijk serieus nemen. In de podcast laat hij weten dat Sony wel degelijk bezig is met exclusives voor de PlayStation 5 en dat deze games ook alleen naar de nieuwe console zullen komen.

Schreier wilde tijdens de podcast nog niet inhoudelijk op in gaan, maar zal op een later tijdstip nog wel een artikel over gaan schrijven. Hij meldde:

“I’ve heard some of the PS5 launch titles. I won’t say them yet as I probably will want to some kind of report on that stuff for the future. But those will be on PS5 only.”

Sony heeft uiteraard nog niks bevestigd, dus neem het allemaal niet voor de waarheid aan. Volgens geruchten gaat Sony volgende maand al meer onthullen over de PlayStation 5, dus lang hoef je er waarschijnlijk niet op te wachten. Vinden jullie dit een goede zet van Sony? Of zie je die games liever ook naar de PlayStation 4 komen? Laat het ons weten in de reacties!