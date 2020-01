Eerste foto’s van PlayStation 5 controller gelekt

We hebben veel over de PlayStation 5 controller gehoord, maar tot nu toe nog niet gezien.

Daar komt nu dus een einde aan, aangezien er foto’s van de DualShock 5 zijn gelekt. Zoals eerder al aangegeven werd, is de controller erg vergelijkbaar met de DualShock 4 controller.

Een ontwikkelaar met toegang tot de dev-kit van de PlayStation 5 (en dus ook de DualShock 5 controller) heeft een aantal foto’s gemaakt en deze op Reddit geplaatst. Het zijn helaas niet hele duidelijke foto’s, maar geven een duidelijk beeld van de controller.

De touchpad lijkt iets meer rechthoekig en is helaas niet kleiner geworden, waardoor er weinig ruimte is voor de options en share-knoppen.

Ondanks dat we het op de foto’s niet kunnen zien weten we dat de triggers groter worden en er geen lichtbalk meer op zit. Ook zal de controller haptische feedback geven.

Aangezien het hier om een dev-kit gaat, kan het zijn dat dit niet de uiteindelijke versie wordt die we in de winkels krijgen. Wel heb je hier in ieder geval een beeld van hoe de DualShock 5 er ongeveer uit gaat zien. De PlayStation 5 wordt dit najaar verwacht. Wellicht dat we hem al snel te zien krijgen! We houden je uiteraard op de hoogte.