Het gros van de PlayStation 4-games krijgen een boost bij de PS5

Helaas zal de PlayStation 5 geen backwards compatibility hebben met PS1, PS2 en PS3 games, maar PlayStation 4 games wel.

Sony heeft de top 100 populairste PlayStation 4 games al getest en de meeste kwamen er fantastisch door. Dat wil zeggen dat ze dankzij de ‘boost’ veel beter presteerden. De overige 4000 games moeten nog getest worden, maar Sony is ervan overtuigd dat ook deze er goed uitkomen.

Sony liet tijdens de presentatie van de specs weten dat de PlayStation 5 10 keer zo krachtig is als de PlayStation 4. Het feit dat de console geen backwards compatibility ondersteund van oudere PlayStation games zou volgens Sony komen om dat daar maar een kleine minderheid vraag naar had.

Geen releasedatum

We hadden het niet verwacht, maar stiekem hadden we toch gehoopt dat Sony zou bevestigen dat de console gewoon nog dit jaar komt. Dankzij Covid-19 lijkt er extra druk op de ontwikkeling van de console te staan. Echter zijn er ook bronnen die melden dat de console wel dit najaar komt, maar dat de eerste oplage kleiner zal worden dan Sony eigenlijk zou willen. Wat vinden jullie tot nu toe van de PlayStation 5? Hebben de specs je al overtuigd om voor de nieuwe console van Sony te gaan? Of wachten jullie liever eerst tot er games voor aangekondigd worden?!