Playdate, de nieuwe handheld met een zwengel, is binnenkort beschikbaar

De lancering van de Playdate staat nog steeds gepland voor 2020.

Net voor het einde van 2019 plaatste ontwikkelaar Panic een update van de ontwikkeling waarin ze mededeelde hoe ver ze gevorderd waren.

De update bevestigd dat de lancering niet vertraagd is en dat Panic binnenkort zal beginnen met pre-orders aan te nemen. Het apparaatje wordt op dit moment gefabriceerd en krijgt een metalen zwengel voor extra duurzaamheid. Al met al is het grootste werk gedaan en is de hardware klaar voor gebruik.

Door de nogal ongebruikelijke aard van de design van de handheld wil de ontwikkelaar het apparaat zo snel mogelijk in de handen krijgen van de game-ontwikkelaars. Zodat er een rijke hoeveelheid aan games ontwikkeld kunnen worden voor de toekomst. De eerste batch devkits zal binnekort verkrijgbaar zijn op de website van Panic en het bedrijf zal een aantal hiervan meteen versturen naar ontwikkelaars.

Met dit in gedachte, benadrukt Panic dat in principe alle Playdates gebruikt kunnen worden als devkits. Zodat iedere gebruiker met de nodige creativiteit zijn eigen games kan creëren.

Wanneer de pre-orders voor het grote publiek live gaan, zullen er maar een beperkt aantal Playdates leverbaar zijn. Hierna zullen alle overige bestelling in de wacht komen terwijl Panic meer exemplaren van de Playdate fabriceert. Als onderdeel van de ontwikkelings-update liet Panic een beschermhoesje zien dat er net zo geinig uitziet als de handheld.

