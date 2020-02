Platinum Games kondigt volgende week een nieuwe game aan

Platinum Games gunt het Japanse Famitsu de primeur, maar er zal volgende week een nieuwe game van de ontwikkelaar onthuld worden.

De game maakt hoogstwaarschijnlijk deel uit van de vier games die eerder door Platinum geteased werden. De volgende Famitsu zal op 27 februari (volgende week donderdag) in de winkels liggen en dan weten we ook welke game de ontwikkelaar voor ons in petto heeft.

De eerste game die werd aangekondigd is The Wonderful 101, die middels een Kickstarter tot leven kwam. Inmiddels is er al ruim 1,7 miljoen dollar binnengehaald.

Hoe dan ook zal de nieuwe game door Platinum Games worden uitgegeven. We zullen je uiteraard op de hoogte brengen zodra we iets horen.