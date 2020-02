Platinum Games teast iets met een 4?!

Platinum Games lijkt een aankondiging te teasen. Veel weten we niet, behalve dat het iets met het nummer 4 te maken heeft.

De ontwikkelaar heeft namelijk een nieuwe website gelanceerd met de naam Platinum 4. Deze bevat alleen een filmpje waarin nummer 4 tevoorschijn komt.

Het is opmerkelijk, aangezien fans verwachtten dat de ontwikkelaar vandaag een Kickstarter zou beginnen voor the Wonderful 101 voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Echter heeft nummer 4 niets te maken met deze serie en lijkt het dus ergens anders op te duiden.

Het kan ook niks te maken hebben met een eventuele vierde deel, aangezien de ontwikkelaar geen games heeft waar al een derde deel van uit is. Het enige wat in de buurt komt, is Bayonetta 3 (dat nog steeds in ontwikkeling is).

Het kan zo maar zijn dat Platinum Games vier games gaat onthullen. Immers kreeg men een tijdje terug nog een flinke smak geld van het Chinese Tencent, waardoor ze zelf games kunnen gaan maken en publiceren.

De site vermeld overigens wel de datum van vandaag. Wellicht dat we straks nog iets te zien krijgen? Houd deze site in de gaten voor alle nieuwtjes! Hebben jullie al enig idee wat de ontwikkelaar aan het teasen is? Laat het ons vooral weten in de reacties.