Platinum Games teaset ‘grote dingen’ voor 2020

Platinum Games lijkt met Bayonetta 3 en Babylon’s Fall al een goed jaar te brengen. Toch heeft de ontwikkelaar meer in petto!

In een interview met Inside Games laat Platinum CEO Kenichi Sato weten dat het bedrijf grootse plannen heeft. Aangezien dit jaar de Olympische Spelen in Tokyo gehouden worden, denkt hij gebruik te kunnen maken van de extra aandacht die het land zal krijgen.

Volgens de CEO komen er niet alleen aankondigingen van grote AAA-games, maar ook van kleinere projecten. Platinum Games is een onafhankelijke ontwikkelaar, maar gaat in de toekomst ook zelf games uitgeven. Helaas kunnen ze dat niet doen met de IP die ze namens andere uitgevers/ platformhouders maken, aangezien ze de rechten voor die IP niet in handen hebben.

Zoals eerder gezegd, heeft Platinum Games hun handen nog vol aan de ontwikkeling van Bayonetta 3, dat oorspronkelijk voor 2019 gepland stond. Daarnaast werkt het in samenwerking met Square Enix aan Babylon’s Fall, waar we tijdens de laatste State of Play nieuwe gameplay van te zien kregen.

We zullen dus nog wel even geduld moeten hebben voor de ‘grote dingen’ van de ontwikkelaar. De Olympische Spelen vinden plaats van vrijdag 24 juli tot en met zondag 9 augustus. Wat hopen jullie dat de ontwikkelaar gaat laten zien? Laat het ons weten in de reacties!