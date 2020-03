Platinum Games is sinds begin dit jaar een viertal games aan het aankondigen. Inmiddels zijn er al drie onthuld en de vierde lijkt niet lang meer op zich te wachten.

De ontwikkelaar is de laatste jaren enorm gegroeid. Zo bracht men pareltjes als Nier: Automata en Astral Chain, maar is het onlangs ook een uitgever geworden dankzij een investering van Tencent.

Dat laatste resulteerde dus in onder ander de Kickstarter van The Wonderful 101, Project GG en de opening van een gloednieuwe studio.

In een interview tijdens PAX East laten Hideki Kamiya en Atsushi Inaba weten dat ze geen specifieke datum kunnen geven voor de vierde aankondiging, maar dat deze wel nabij is. Kamiya zou de laatste aankondiging zelfs ‘buitengewoon’ noemen en dat fans ‘er klaar voor moeten zijn’. Het is nog maar de vraag of het bedrijf een nieuwe game gaat aankondigen of totaal iets anders. We houden jullie uiteraard weer op de hoogte.