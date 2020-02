Platinum Games komt met Project GG

Er was al aangekondigd dat Platinum Games met nieuws zou komen. Vandaag is meer informatie verschenen over Project GG.

Korte trailer

Platinum Games werkt aan nieuwe IP genaamd Project GG. De trailer toont ons beelden van een soort superheld die de wereld beschermt tegen een duister kwaad. Naast de Viewtiful Joe en The Wonderful 101 is dit daarmee hun derde superhelden game. Bekijk hieronder de trailer en oordeel zelf.

Er is helaas geen releasedatum of andere informatie bekend gemaakt. Ultraman iemand?