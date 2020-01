Platinum Games gaat zelf games publiceren

Platinum Games, onder andere bekend van de Bayonetta-games, heeft een forse investering gekregen om de opties voor het zelf publiceren van games te onderzoeken.

De investering komt van Chinese techgigant Tencent. Zij zijn voornamelijk actief op de mobiele markt maar houden zich ook bezig met de Nintendo Switch in China. Platinum Games’ CEO Kenichi Sato laat op de officiële website van het bedrijf weten dat de investering geen invloed heeft op de afhankelijkheid van Platinum Games:

We would like to announce we have received a capital investment from Tencent Holdings Limited as a basis for partnership. This partnership has no effect on the independence of our company, and we will continue operations under our current corporate structure.