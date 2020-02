Plague Inc. niet meer speelbaar in China

Het zal voor Chinezen niet meer mogelijk zijn om Plague Inc. te downloaden uit de Play Store.

Dit alles heeft te maken met de recentelijke uitbraak van het Corona virus, waar vooral China erg onder lijdt. Het spel is namelijk een virus simulator, waarin jij als speler een virus zo goed mogelijk moet muteren en verspreiden, om alle mensen op deze planeet uit te roeien. Ndemic Creations werd door de Chinese overheid gedwongen om het spel uit de Chinese Play Store te halen, omdat het ‘content bevat die verboden is in China’.

De ontwikkelaar is er al mee bezig om Plague Inc. weer beschikbaar te maken in China, aangezien het spel al sinds 2012 daar beschikbaar is.