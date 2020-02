Pixelplatformer Wunderling verschijnt op 5 maart

Vaak speel je in games natuurlijk als de held, maar wat als je eens als de handlanger van een slechterik kan spelen? Dit is mogelijk in het aankomende spel Wunderling.

In deze pixelplatformer speel je dus als een handlanger die achter de ‘held’ van het spel aan moet gaan. In het begin verlies je die strijd natuurlijk meteen. Het is echter aan jou de taak om sterker te worden en de uitdaging nog een keer aan te gaan. Qua gameplay ziet het er ook naar uit dat je constant moet lopen, wat zorgt voor pittige levels. Het spel zal op 5 maart uitkomen voor de PC en Switch.