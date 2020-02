Phil Spencer verdedigt het ontbreken van exclusieve lancering titels voor de Xbox Series X

De executive vice-president van Gaming bij Microsoft heeft wat meer losgelaten over de plannen van Microsoft voor de volgende generatie met de Xbox Series X. Vergeet wat je tot nu toe weet van voorgaande generaties, want ze gaan het dit keer heel anders spelen.

Zo sprak Matt Booty van Microsoft laatst over de exclusieve titels. Hij vertelde dat men de komende twee jaar na de lancering geen games moest verwachten die alleen bestemd zijn voor de Xbox Series X.

Zo zal bijvoorbeeld Halo Infinite op alle Xbox modellen uitkomen, maar zal die van de Series X de beste graphics hebben.

In een recent interview met Gamertag Radio ging Phil Spencer iets verder in op hoe Microsoft tot deze beslissing is gekomen. Zo vertelde hij dat Microsoft “de speler op de eerste plaats zet en niet het apparaat” in hun visie van de toekomst.

Zo legt hij uit:

“Een van de voordelen die we hebben van deel zijn Microsoft is dat we uiteraard al jaren dicht in de buurt hebben gezeten van alle ontwikkelingen op pc gebied. Ik denk als we nu kijken naar pc ecosystemen dan zien we een aantal van de beste en mooist uitziende games op high end gaming pc’s en een aantal van die games zul je ook kunnen spelen op pc’s die een paar jaar ouder zijn met veel minder rekenkracht. De staat van game-engines en processorkracht vandaag de dag betekent dat ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om volledig gebruik te maken van de capaciteiten van de gaming hardware die voor hun ligt.”

“Uiteraard hebben we onze strategie opgebouwd voor Series X en zijn we begonnen met dat in gedachte. We wilde een game console bouwen die het absoluut beste kon leveren op een televisie en unieke mogelijkheden bieden voor ontwikkelaars zodat die beste games kunnen creëren. Maar je wilt dat niet afgezonderd van de rest doen en je wilt dat wel in samenwerking doen met ontwikkelaars, want ontwikkelaars willen het breedst mogelijke publiek aanspreken. En ja, er zijn altijd nadelen daaraan.”

“Ik ga niet opleggen aan iedere studio van derden wat ze moeten ondersteunen, maar wat we in de wereld van vandaag zien is dat gamers spelletjes willen spelen met hun vrienden ongeacht wat voor apparaat die vrienden bezitten. Mensen willen de grootst mogelijke keuzes aan spellen hebben en ontwikkelaars willen de beste technologie gebruiken die beschikbaar is. We bouwden dit plan met al deze bijdragen en we voelen ons erg goed over waar we nu zijn.”