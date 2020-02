People Can Fly’s Outriders komt dit najaar naar PS5, Xbox Series X

People Can Fly werkt samen met Square Enix aan een sci-fi RPG-shooter Outriders. Aanstaande donderdag kunnen we meer verwachten.

Om alvast in de stemming te komen, heeft Square Enix alvast een trailer van de game vrijgegeven. Outriders is een RPG-shooter die spelers verplaatst naar en origineel, duister en wanhopig sci-fi-universum. Terwijl de mensheid probeert te overleven in de loopgraven van Enoch, creëer je je eigen Outrider om mee over een vijandige planeet te trekken. Gestuwd door een rijk verhaal dat zich uitstrekt over een gevarieerde wereld, trek je vanuit de sloppenwijken van de First City door bossen, bergen en woestijnen, op zoek naar de bron van een mysterieus signaal.

De game combineert intense gunplay met vernietigende superkrachten en een snel groeiend arsenaal aan macaber wapentuig en uitrusting. De game biedt talloze uren schietplezier, geleverd door een van de beste shooter-studio’s in de industrie.

De Outriders onthullingsstream wordt gepresenteerd door game director Bartek Kmita; hoofdschrijver Joshua Rubin en presentator Malik Forte. De stream begint op donderdag, 13 februari om 21:00 uur. Je kunt de stream hier bekijken.

In een reactie meldt Bartek Kmita, game director van People Can Fly:

“Het is zeer opwindend om eindelijk te kunnen onthullen waar we de afgelopen vier jaar aan hebben gewerkt. Outriders is de eerste game waar we aan werkten nadat we Epic Games verlieten. We begonnen met een idee voor een game die we altijd al wilden maken, en dat is uitgegroeid tot het meest ambitieuze project ooit voor People Can Fly.”

Outriders verschijnt najaar 2020 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Onel, Xbox Series X en pc.