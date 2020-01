Patapon 2 Remastered is al enige tijd in ontwikkeling, maar nu heeft Sony de game officieel onthuld. Als verrassing laat de platformhouder de game al over drie dagen verschijnen.

Patapon is een ritmische actie-avonturen game en deel twee is de opvolger van de uit 2018 stammende remake. De oorspronkelijke game verscheen in 2008 voor de PlayStation Portable. In de game staan ruim 30 missies op je te wachten en daar kun je al vanaf aanstaande donderdag mee aan de slag!