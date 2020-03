‘Overweldigende meerderheid van PS4-spellen speelbaar op Playstation 5’

Onlangs kregen we de technische details te horen van de aankomende Playstation 5. Nu hebben we ook te horen gekregen dat de meeste Playstation 4-spellen te spelen zullen zijn op Sony’s nieuwste hardware.

De blog met de technische details heeft een update gekregen, waarin wordt vermeldt dat de ‘overweldigende meerderheid’ van de 4.000 PS4-spellen speelbaar zullen zijn op de Playstation 5. Ook wordt er gesteld dat deze spellen een ‘boost’ zullen krijgen op de PS5, zodat ze op hogere en meer stabiele framerates kunnen draaien en potentieel op een hogere resolutie. Momenteel zijn ze per spel bezig met het testen, om te kijken of ze tegen problemen aanlopen en of ze deze kunnen oplossen met de originele ontwikkelaars.

Sony lijkt de wapens gereed te hebben tegen de krachtige machine van Microsoft. Wie gaat deze console war winnen?