Overwatch zou vanaf vandaag wekelijks ‘vers’ en ‘anders’ moeten aanvoelen

Dat is de theorie van Scott Mercer, game designer van Overwatch.

De introdyuctie van ‘Hero Pools’ zou dat moeten bewerkstelligen. Hero Pools houdt feitelijk in dat elke week 4 heroes niet te kiezen zijn in competive mode. Overwatch is vandaag begonnen met haar 21ste seizoen en wil af van steeds dezelfde meta-teams. Doordat de Hero Pools 1 support, 1 tank en 2 dps heroes blokkeren, moeten spelers uit hun comfortzone en met andere heroes gaan spelen. Het gewenste effect is “Every week when players log in to Overwatch, it should feel fresh and different.” Op de site van Overwatch kan je het hele interview met game designer Scott Mercer lezen.

Vandaag is seizoen 21 van start gegaan, ondertussen wachten we geduldig op Overwatch 2.