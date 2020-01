Overwatch-update introduceert Hero Pools en Experimental Card

Update 1.45 introduceert Hero Pools in Overwatch, wat bepaalde Heroes elke week onbeschikbaar maakt in Competitive Play. Dit heeft Game Director Jeff Kaplan toegelicht in een developer update.

Met de Hero Pools hopen ze dat de diversiteit, strategieën en de kwaliteit van de Heroes verbeterd worden. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat de meta niet stagneert en er meer afwisseling komt in de gameplay. De speelbare Heroes zullen elke week willekeurig worden uitgekozen, waarbij wel rekening wordt gehouden met de speeldata van de afgelopen weken. Alleen veel gespeelde Heroes worden uit de selectie gehaald, zodat ook de minder populaire personages worden gekozen. Het is tevens niet mogelijk dat dezelfde Hero twee weken achter elkaar niet speelbaar is.

Daarbij zal er ook Experimental Card in het menu verschijnen, een experimentele game modus die gameplaywijzigingen zal testen. Het is bedoelt voor testdoeleinden en zal ook niet toegankelijk zijn voor elke speler.

De verandering zal worden doorgevoerd in de volgende update, die ergens in februari zal verschijnen.