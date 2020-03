Organisatie E3 vooralsnog niet bedreigt door coronavirus

Zoals in de rest van de wereld zorgt het coronavirus ook voor problemen in de games-industrie. Zo is de Game Developer’s Conference er onlangs door geannuleerd. De organisatie van de E3 zegt zich echter nog niet bedreigt te voelen.

Dit nieuws komt van de Entertainment Software Association, die verantwoordelijk is voor ’s werelds bekendste gamebeurs. Hoewel ze de situatie omtrent het virus nauwlettend in de gaten houden, zien ze nog geen reden om de E3 te annuleren. De organisatie van de beurs gaat vooralsnog door. Deze wordt gehouden tussen 9 en 11 juni.