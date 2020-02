Opnames Uncharted film gaan over vier weken van start

Wat niemand voor mogelijk leek, gaat dan toch gebeuren: De opnames van Uncharted gaan beginnen. Dit heeft Nathan Drake aka Tom Holland onlangs laten weten.



Tijdens de persronde van Pixel’s Onward liet de Spider-man acteur weten aan IGN dat de opnames voor Uncharted over vier weken in Berlijn zullen beginnen. De pre-productie van de film is al van start gegaan en de stuntmannen zouden er klaar voor staan.

Tom Holland vertelt in hetzelfde interview dat de verfilming veel inspiratie uit Uncharted 4 heeft gehaald. Hij meldt:

“Als ik eerlijk ben, is een van mijn favoriete games aller tijden de vierde Uncharted game… Ongelofelijk. En veel van de inspiratie van de film komt van die game”, zei Holland. “Het was interessant, toen ik ging zitten met Tom Rothman van Sony en we spraken over games, en ik zei “Oh, ik ben net klaar met Uncharted.” Toen zei hij: “Nou, waarom zou je niet Nathan Drake willen spelen.” En ik herinner me dat ik zei: “Ik zou er alles aan doen om Nathan Drake te spelen. Alsjeblieft, dat zou geweldig zijn.” Dus ja, we beginnen over vier weken met filmen. Mark Wahlberg gaat geweldig zijn als Sully. De stuntmannen die we hebben in Berlijn doen het al geweldig, met de voorbereiding van alles stunts, en dat gaat heel spannend worden.”

De verfilming wordt overigens een prequel op de serie, maar hoe dit precies vorm gaat geven, zijn we erg benieuwd naar. Immers werden in Uncharted 3 en 4 ook al in het verleden van de schattenjager Nathan Drake gedoken. Inmiddels is overigens al duidelijk dat inderdaad Rob Fleischer (Venom) de regie van de film in handen zal nemen. We zijn benieuwd of hij het vol blijft houden.