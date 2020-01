Ook Marvel’s Avengers is uitgesteld

Eerder vandaag onthulde we al dat Square Enix Final Fantasy VII Remake ruim een maand is uitgesteld. Nu is ook de releasedatum van Marvel’s Avengers verschoven.

Crystal Dynamics laat weten dat de game niet op 15 mei verschijnt, maar bijna vier maanden later op 4 september. In een bericht op hun officiële site meldt de ontwikkelaar:

“When we set out to bring you our vision for Marvel’s Avengers, we committed to delivering an original story-driven campaign, engaging co-op, and compelling content for years to come. To that end, we will spend this additional development time focusing on fine tuning and polishing the game to the high standards our fans expect and deserve.”