Het lijkt niet te stoppen met het uitstellen van spellen in 2020; ook Iron Man VR is uitgesteld. Eerder werden de Final Fantasy VII remake, Marvel’s Avengers en Cyberpunk 2077 uitgesteld.

Dit heeft ontwikkelaar Camouflaj bekendgemaakt via een Twitterbericht. Er wordt aangegeven dat de studio ‘meer tijd nodig heeft om aan de hoge verwachtingen te voldoen van de geweldige community’. Het spel zou uitkomen op 28 februari, maar is verplaatst naar 15 mei. Iron Man VR zal dan verschijnen voor de PSVR.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!

— Camouflaj (@Camouflaj) January 17, 2020