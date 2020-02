Ook Epic gaat niet meer naar GDC

Na grote namen als Sony en Kojima Productions, haakt nu ook Epic Games af.

Op dit punt kunnen we ons hardop afvragen of de Game Developers Conference nog wel doorgaat. Dit alles is uiteraard vanwege de dreigende wereldwijde epidemie van het coronavirus. Eerder kwam het nieuws al naar voren dat Sony PlayStation niet zal gaan, Facebook wegblijft. Ook de grote headliner; Hideo Kojima zou een praatje houden over de hoe en wat achter Death Stranding, maar ook die blijft thuis.

Epic Games (uiteraard bekent van Fortnite en de Unreal Engine) wil haar medewerkers niet onnodig besmettingsgevaar aandoen, en geeft dat als grote reden dat ze niet naar GDC gaan. GDC zelf is ondertussen druk aan het voorbereiden om zich tegen het virus te wapenen, maar dat is niet genoeg voor een aantal grote publiekstrekkers.